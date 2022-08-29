В Росгвардии сообщили о задержании в ЛНР двоих участников «Правого сектора»
Военнослужащие Росгвардии задержали двоих участников «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) в Луганской народной республике, сообщается на сайте ведомства.
«В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещенной организации "Правый сектор"», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий были найдены шесть тайников с оружием, среди которого оказались девять гранатометов, более 30 гранат и 200 артиллерийских снарядов.
В начале месяца о задержании другого участника этой организации сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины. Он признал вину.
24 августа военнослужащие Росгвардии выявили двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщили в ведомстве, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.
18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного СБУ жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.
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