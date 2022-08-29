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Общество

В Росгвардии сообщили о задержании в ЛНР двоих участников «Правого сектора»

Ведомости

Военнослужащие Росгвардии задержали двоих участников «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) в Луганской народной республике, сообщается на сайте ведомства.

«В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещенной организации "Правый сектор"», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий были найдены шесть тайников с оружием, среди которого оказались девять гранатометов, более 30 гранат и 200 артиллерийских снарядов.

В начале месяца о задержании другого участника этой организации сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины. Он признал вину.

24 августа военнослужащие Росгвардии выявили двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщили в ведомстве, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.

18 июля сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали завербованного СБУ жителя ЛНР. По данным ФСБ, мужчина прибыл на территорию России для выполнения заданий 5-го управления департамента контрразведки СВУ. Он должен был собирать и передавать данные о продвижении по территории страны российской военной техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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