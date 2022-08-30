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Общество

Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах

Ведомости

В порядке эксперимента можно попробовать запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий, заявил помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете.

«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны», — отметил Мединский (цитата по «Интерфаксу»).

По словам помощника президента, дети отвлекаются от учебы, а урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне. Мединский также предложил провести эксперимент в рамках региона — например, Москвы.

Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 г. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения.

Она уточнила, что «если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску», но «ни в коем случае не личные телефоны учеников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных