Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах

Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 г. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения.