Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах
В порядке эксперимента можно попробовать запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий, заявил помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете.
«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны», — отметил Мединский (цитата по «Интерфаксу»).
По словам помощника президента, дети отвлекаются от учебы, а урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне. Мединский также предложил провести эксперимент в рамках региона — например, Москвы.
Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 г. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения.
Она уточнила, что «если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску», но «ни в коем случае не личные телефоны учеников».
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