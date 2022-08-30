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Общество

В новых школьных учебниках истории появятся главы про СВО

Ведомости

В учебники истории добавят главы о специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на секретаря генсовета партии, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные специальной военной операции и подвигам наших ребят», — сообщи Турчак на встрече с ветеранами.

Он также отметил важность сохранения исторической правды. Кроме того, Турчак рассказал об участии партии в акциях, направленных на поддержку жителей Донбасса, в числе которых «Книги – Донбассу» и «Собери ребенка в школу». По первой программе на территорию ДНР и ЛНР отправили около 500 000 книг, а в рамках второй программы было отправлено около 30 000 школьных рюкзаков со всеми необходимыми для обучения принадлежностями.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что первые уроки в школах России по понедельникам, начиная с 5 сентября, будут посвящены классному часу в рамках «Разговоров о важном». На таких уроках будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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