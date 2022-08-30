В новых школьных учебниках истории появятся главы про СВО

Он также отметил важность сохранения исторической правды. Кроме того, Турчак рассказал об участии партии в акциях, направленных на поддержку жителей Донбасса, в числе которых «Книги – Донбассу» и «Собери ребенка в школу». По первой программе на территорию ДНР и ЛНР отправили около 500 000 книг, а в рамках второй программы было отправлено около 30 000 школьных рюкзаков со всеми необходимыми для обучения принадлежностями.