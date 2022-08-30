В новых школьных учебниках истории появятся главы про СВО
В учебники истории добавят главы о специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на секретаря генсовета партии, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.
«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные специальной военной операции и подвигам наших ребят», — сообщи Турчак на встрече с ветеранами.
Он также отметил важность сохранения исторической правды. Кроме того, Турчак рассказал об участии партии в акциях, направленных на поддержку жителей Донбасса, в числе которых «Книги – Донбассу» и «Собери ребенка в школу». По первой программе на территорию ДНР и ЛНР отправили около 500 000 книг, а в рамках второй программы было отправлено около 30 000 школьных рюкзаков со всеми необходимыми для обучения принадлежностями.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что первые уроки в школах России по понедельникам, начиная с 5 сентября, будут посвящены классному часу в рамках «Разговоров о важном». На таких уроках будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.
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