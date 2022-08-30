На смену дыму от лесных пожаров в Москву придут грозы и сильный ветер

В ведомстве также напомнили водителям о необходимости снизить скорость при движении и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в ведомстве рекомендовали избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев. В МЧС предупредили пешеходов о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и напомнили, что не стоит укрываться под деревьями.