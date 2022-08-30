На смену дыму от лесных пожаров в Москву придут грозы и сильный ветер
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозах и сильном ветре, которые ожидаются в Москве в ближайшие 1-2 часа, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в г. Москве ожидаются грозы с дождем. При грозе порывы ветра 15-17 м/с», — сказано в сообщении.
В ведомстве также напомнили водителям о необходимости снизить скорость при движении и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в ведомстве рекомендовали избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев. В МЧС предупредили пешеходов о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и напомнили, что не стоит укрываться под деревьями.
Гроза с сильными порывами ветра придет в Москву на смену запаху гари и смогу, которые впервые появились в городе 17 августа от лесных пожаров в Рязанской области. Запах гари вновь усилился накануне, но к вечеру рассеялся из-за изменившегося направления ветра. По данным на 30 августа, общая площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, превысила 22 000 га. В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС регионального характера.
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