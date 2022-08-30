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Общество

На смену дыму от лесных пожаров в Москву придут грозы и сильный ветер

Ведомости

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозах и сильном ветре, которые ожидаются в Москве в ближайшие 1-2 часа, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в г. Москве ожидаются грозы с дождем. При грозе порывы ветра 15-17 м/с», — сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили водителям о необходимости снизить скорость при движении и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в ведомстве рекомендовали избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев. В МЧС предупредили пешеходов о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и напомнили, что не стоит укрываться под деревьями.

Гроза с сильными порывами ветра придет в Москву на смену запаху гари и смогу, которые впервые появились в городе 17 августа от лесных пожаров в Рязанской области. Запах гари вновь усилился накануне, но к вечеру рассеялся из-за изменившегося направления ветра. По данным на 30 августа, общая площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, превысила 22 000 га. В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС регионального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных