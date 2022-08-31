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Минпросвещения: с родителей не должны собирать деньги на ремонт школы

Ведомости

Сбор денег с родителей на ремонт школ недопустим, это уголовное дело, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщил ТАСС. Он добавил, что все средства на это предусмотрены: программы капитального ремонта обеспечены бюджетом, а регионы проводят ремонт за счет своих бюджетов.

По словам министра, за 5 лет должны быть отремонтированы 7300 школ за счет федеральных средств и около 4000 за счет региональных.

«Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — заявил Кравцов на онлайн-встрече с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым в ответ на жалобы родителей о том, что школы собирают с них деньги «на термометры, санитайзеры и прочее». Министр также заявил, что школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки, а в одном классе смогут учиться более 25 человек.

Кравцов ранее рекомендовал школам провести линейки 1 сентября в очном формате. Дистанционный формат возможен только в чрезвычайных ситуациях. Он сохранится в приграничных школах Курской области (13 школ и 3 филиала).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных