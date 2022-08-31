Минпросвещения: с родителей не должны собирать деньги на ремонт школы

«Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — заявил Кравцов на онлайн-встрече с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым в ответ на жалобы родителей о том, что школы собирают с них деньги «на термометры, санитайзеры и прочее». Министр также заявил, что школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки, а в одном классе смогут учиться более 25 человек.