Минпросвещения: с родителей не должны собирать деньги на ремонт школы
Сбор денег с родителей на ремонт школ недопустим, это уголовное дело, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщил ТАСС. Он добавил, что все средства на это предусмотрены: программы капитального ремонта обеспечены бюджетом, а регионы проводят ремонт за счет своих бюджетов.
По словам министра, за 5 лет должны быть отремонтированы 7300 школ за счет федеральных средств и около 4000 за счет региональных.
«Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — заявил Кравцов на онлайн-встрече с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым в ответ на жалобы родителей о том, что школы собирают с них деньги «на термометры, санитайзеры и прочее». Министр также заявил, что школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки, а в одном классе смогут учиться более 25 человек.
Кравцов ранее рекомендовал школам провести линейки 1 сентября в очном формате. Дистанционный формат возможен только в чрезвычайных ситуациях. Он сохранится в приграничных школах Курской области (13 школ и 3 филиала).
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