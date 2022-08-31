Штраф за пропаганду ЛГБТ в интернете может составить до 200 000 рублей

Согласно проекту закона, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей гражданам будет грозить штраф до 200 000 руб., юрлицам — до 2 млн руб. Если нарушение совершено в интернете, то штраф для граждан составит до 400 000 руб., для юрлиц — до 5 млн руб. либо административное приостановление деятельности на 90 суток.