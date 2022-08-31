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Общество

Штраф за пропаганду ЛГБТ в интернете может составить до 200 000 рублей

Ведомости

Россияне могут получить штраф в размере до 200 000 руб. за пропаганду нетрадиционных отношений в соответствии с новым законопроектом, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, прикрепив текст документа.

Согласно проекту закона, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей гражданам будет грозить штраф до 200 000 руб., юрлицам — до 2 млн руб. Если нарушение совершено в интернете, то штраф для граждан составит до 400 000 руб., для юрлиц — до 5 млн руб. либо административное приостановление деятельности на 90 суток.

Ранее сегодня Хинштейн сообщил, что законопроект уже направлен в правительство. Его авторы также предложили ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди лиц моложе 18 лет информации, в которой демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Сама пропаганда, по мнению авторов законопроекта, носит в большинстве своем агрессивный, навязчивый и оскорбительный характер, а также вызывает широкое возмущение общества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных