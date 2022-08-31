Штраф за пропаганду ЛГБТ в интернете может составить до 200 000 рублей
Россияне могут получить штраф в размере до 200 000 руб. за пропаганду нетрадиционных отношений в соответствии с новым законопроектом, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, прикрепив текст документа.
Согласно проекту закона, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей гражданам будет грозить штраф до 200 000 руб., юрлицам — до 2 млн руб. Если нарушение совершено в интернете, то штраф для граждан составит до 400 000 руб., для юрлиц — до 5 млн руб. либо административное приостановление деятельности на 90 суток.
Ранее сегодня Хинштейн сообщил, что законопроект уже направлен в правительство. Его авторы также предложили ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди лиц моложе 18 лет информации, в которой демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.
Сама пропаганда, по мнению авторов законопроекта, носит в большинстве своем агрессивный, навязчивый и оскорбительный характер, а также вызывает широкое возмущение общества.
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