Газпромбанк сообщил о планах строительства дороги в обход Балахны
Строительство автомагистрали в обход Балахны и Заволжья может стать пилотным проектом в рамках сотрудничества Газпромбанка, Группы компаний БТС-МОСТ и Нижегородской области. Соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в правительство региона, сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Речь идет о создании двухполосной автодороги Р-152 «Шопша – Иваново – Нижний Новгород», которая пойдет в обход Балахны и Заволжья. В Газпромбанке отмечают, что новая трасса позволит разгрузить существующий участок дороги Р-152. Протяженность автомагистрали составит 24 км, а объем затрат на инициативу оценивается в 23 млрд руб.
Сообщается, что Газпромбанк станет кредитором проекта, а также будет оказывать услуги финансового консультирования и банковского сопровождения. Концессионером выступит специально созданная проектная компания.
Ранее Газпромбанк и правительство Нижегородской области заключили соглашение о создании инфраструктуры в регионе. Строительство автодороги может стать пилотным проектом в рамках реализации этого сотрудничества, подчеркнули в кредитной организации.
До этого Газпромбанк уже участвовал в строительстве моста через Обь в Новосибирске, Пуровского моста на Ямале, автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар и др.
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