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Газпромбанк сообщил о планах строительства дороги в обход Балахны

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Строительство автомагистрали в обход Балахны и Заволжья может стать пилотным проектом в рамках сотрудничества Газпромбанка, Группы компаний БТС-МОСТ и Нижегородской области. Соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в правительство региона, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. 

Речь идет о создании двухполосной автодороги Р-152 «Шопша – Иваново – Нижний Новгород», которая пойдет в обход Балахны и Заволжья. В Газпромбанке отмечают, что новая трасса позволит разгрузить существующий участок дороги Р-152. Протяженность автомагистрали составит 24 км, а объем затрат на инициативу оценивается в 23 млрд руб.

Сообщается, что Газпромбанк станет кредитором проекта, а также будет оказывать услуги финансового консультирования и банковского сопровождения. Концессионером выступит специально созданная проектная компания.

Ранее Газпромбанк и правительство Нижегородской области заключили соглашение о создании инфраструктуры в регионе. Строительство автодороги может стать пилотным проектом в рамках реализации этого сотрудничества, подчеркнули в кредитной организации. 

До этого Газпромбанк уже участвовал в строительстве моста через Обь в Новосибирске, Пуровского моста на Ямале, автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных