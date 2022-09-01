Газпромбанк сообщил о планах строительства дороги в обход Балахны

Речь идет о создании двухполосной автодороги Р-152 «Шопша – Иваново – Нижний Новгород», которая пойдет в обход Балахны и Заволжья. В Газпромбанке отмечают, что новая трасса позволит разгрузить существующий участок дороги Р-152. Протяженность автомагистрали составит 24 км, а объем затрат на инициативу оценивается в 23 млрд руб.