Путин одобрил идею создания аналога «Артека» в Калининграде

Путин прибыл сегодня в Калининград с рабочим визитом в том числе по случаю Дня знаний. В ходе поездки он провел открытый урок «Разговор о важном», который российские школы будут проводить еженедельно в формате классных часов. На них будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.