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Путин одобрил идею создания аналога «Артека» в Калининграде

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника Даниила Евдокимова из Калининграда, который во время открытого урока «Разговор о важном» предложил главе государства создать в городе всероссийский детский центр по типу «Океана» или «Артека». Он отметил, что в том числе в связи с благоприятным климатом подобный детский лагерь будет востребован. 

«Идея правильная, и география должна расширяться: "Океан" — на Дальнем Востоке, "Артек" и "Орленок" — это на Черном море, и здесь, на Балтике, такое учреждение было бы востребовано», — добавил он (цит. по ТАСС).

Путин сказал, что поручит правительству проработать этот вопрос, но уточнил, что все упирается в вопрос финансов. «К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы», — заключил он.

Путин прибыл сегодня в Калининград с рабочим визитом в том числе по случаю Дня знаний. В ходе поездки он провел открытый урок «Разговор о важном», который российские школы будут проводить еженедельно в формате классных часов. На них будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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