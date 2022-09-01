Путин одобрил идею создания аналога «Артека» в Калининграде
Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника Даниила Евдокимова из Калининграда, который во время открытого урока «Разговор о важном» предложил главе государства создать в городе всероссийский детский центр по типу «Океана» или «Артека». Он отметил, что в том числе в связи с благоприятным климатом подобный детский лагерь будет востребован.
«Идея правильная, и география должна расширяться: "Океан" — на Дальнем Востоке, "Артек" и "Орленок" — это на Черном море, и здесь, на Балтике, такое учреждение было бы востребовано», — добавил он (цит. по ТАСС).
Путин сказал, что поручит правительству проработать этот вопрос, но уточнил, что все упирается в вопрос финансов. «К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы», — заключил он.
Путин прибыл сегодня в Калининград с рабочим визитом в том числе по случаю Дня знаний. В ходе поездки он провел открытый урок «Разговор о важном», который российские школы будут проводить еженедельно в формате классных часов. На них будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.
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