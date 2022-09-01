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Общество

EMA одобрило первые вакцины от «омикрона»

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило первые бустерные вакцины от коронавируса, которые адаптированы к омикрон-штамму, следует из сообщения на сайте организации.

В сообщении говорится, что вакцинами могут прививаться люди старше 12 лет, которые прошли по крайней мере первичную вакцинацию против COVID-19. Новый вариант препарата нацелен на субвариант Omicron BA.1 в дополнение к оригинальному штамму SARS-CoV-2. Вакцины являются адаптированными версиями оригинальных препаратов — Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna).

«Вакцины адаптированы, чтобы лучше соответствовать циркулирующим вариантам SARS-CoV-2. Адаптированные вакцины могут расширить защиту от различных вариантов и, следовательно, как ожидается, помогут поддерживать оптимальную защиту от COVID-19 по мере эволюции вируса», — отмечено в заявлении.

Центр им. Гамалеи Минздрава России ранее разработал адаптированную версию вакцины «Спутник V» против новых вариантов коронавируса «дельта» и «омикрон». При этом и текущая версия вакцины «Спутник V» продолжает демонстрировать высокую эффективность против госпитализации от штамма «омикрон», а также против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник лайт» или ревакцинации, подчеркнули в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

17 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных