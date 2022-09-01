EMA одобрило первые вакцины от «омикрона»

Центр им. Гамалеи Минздрава России ранее разработал адаптированную версию вакцины «Спутник V» против новых вариантов коронавируса «дельта» и «омикрон». При этом и текущая версия вакцины «Спутник V» продолжает демонстрировать высокую эффективность против госпитализации от штамма «омикрон», а также против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник лайт» или ревакцинации, подчеркнули в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).