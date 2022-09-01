Ущерб от взрывов в Крыму оценили в 700 млн рублей
Предварительный размер ущерба от взрывов в районе Новофедоровки и селе Майское под Джанкоем в Крыму составил 700 млн руб., об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
«Общий объем ущерба, который мы в правительство РФ направили, составляет более 700 млн руб.», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). По его словам, в результате взрывов пострадало более 4500 человек, 1367 человек уже получили компенсации, более 1000 получили по 10 000 руб.
9 августа в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. Причины произошедшего сейчас выясняются. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Сообщалось, что в результате взрывов 14 человек получили ранения, один погиб.
Позже, 16 августа, разрывы боеприпасов произошли на крымском складе в Джанкойском районе, Минобороны назвал причиной произошедшего диверсию. В результате никто не пострадал, были повреждены объекты гражданского назначения, в том числе электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов. Около 3 000 жителей были эвакуированы из близлежащих сел.
Сейчас в Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 8 сентября. Накануне Аксенов сообщил о внесенных изменениях в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», согласно которым граждан попросили воздержаться от использования пиротехники и беспилотников на территории полуострова во время проведения специальной военной операции на Украине.
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