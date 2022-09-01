Ущерб от взрывов в Крыму оценили в 700 млн рублей

«Общий объем ущерба, который мы в правительство РФ направили, составляет более 700 млн руб.»​​, — сказал он (цит. по «РИА Новости»). По его словам, в результате взрывов пострадало более 4500 человек, 1367 человек уже получили компенсации, более 1000 получили по 10 000 руб.