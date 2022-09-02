В Чите начали проверку из-за выданной в детском саду грамоты с гербом Украины
Комитет образования Читы начал служебную проверку после того, как в детском саду № 73 выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Забайкальского края.
«В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку», — рассказали в пресс-службе. О ее результатах и принятых мерах станет известно позднее, уточнили в ведомстве.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о выданных в детском саду Читы грамотах с изображением герба Украины. Так, ИА «Чита.ру» со ссылкой на родителя одного из детей писало, что воспитанники получили грамоты 30 августа за участие в конкурсе «Мистер и мисс лето — 2022».
По словам собеседника издания, позже руководство детсада попросило сдать грамоты обратно и пообещало их заменить.
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