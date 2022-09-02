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В Луганске заработала карта «Тройка»

Ведомости

Московская карта «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте с 1 сентября заработала в Луганске, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего выступления на просветительском форуме «Знание», передает ТАСС.

«Кстати, "Тройка" работает не только в Москве, но и в Подмосковье, в десятках других регионов. И вчера даже заработала в Луганске», — сообщил Собянин.

Сейчас «Тройка» доступна в 14 регионах России. Ранее сообщалось, что действие карты могут расширить уже на треть регионов, в том числе ее могут ввести власти Орла, Перми, Воронежа и Ингушетии.

Ранее в московском дептрансе сообщили, что карты «Тройка» стали изготавливать при помощи российских чипов, а не нидерландских, поставки которых прекратились в марте. Отличительным знаком таких карт стала буква V на оборотной стороне. Планируется, что к 2027 г. число выпускаемых карт «Тройка» с российским чипом вырастет до 19 млн.

Сейчас проезд в метро можно оплатить не только банковской картой или транспортной картой «Тройка», но и с помощью функции Face Pay, которая доступна на всех станциях московского метро. Для оплаты таким способом пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека и система автоматически спишет деньги за проезд. Замглавы мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что такая технология может быть также введена на наземном транспорте и на станциях Московского центрального диаметра (МЦД) в 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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