В Луганске заработала карта «Тройка»
Московская карта «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте с 1 сентября заработала в Луганске, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего выступления на просветительском форуме «Знание», передает ТАСС.
«Кстати, "Тройка" работает не только в Москве, но и в Подмосковье, в десятках других регионов. И вчера даже заработала в Луганске», — сообщил Собянин.
Сейчас «Тройка» доступна в 14 регионах России. Ранее сообщалось, что действие карты могут расширить уже на треть регионов, в том числе ее могут ввести власти Орла, Перми, Воронежа и Ингушетии.
Ранее в московском дептрансе сообщили, что карты «Тройка» стали изготавливать при помощи российских чипов, а не нидерландских, поставки которых прекратились в марте. Отличительным знаком таких карт стала буква V на оборотной стороне. Планируется, что к 2027 г. число выпускаемых карт «Тройка» с российским чипом вырастет до 19 млн.
Сейчас проезд в метро можно оплатить не только банковской картой или транспортной картой «Тройка», но и с помощью функции Face Pay, которая доступна на всех станциях московского метро. Для оплаты таким способом пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека и система автоматически спишет деньги за проезд. Замглавы мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что такая технология может быть также введена на наземном транспорте и на станциях Московского центрального диаметра (МЦД) в 2023 г.
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