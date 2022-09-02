В Луганске заработала карта «Тройка»

Сейчас проезд в метро можно оплатить не только банковской картой или транспортной картой «Тройка», но и с помощью функции Face Pay, которая доступна на всех станциях московского метро. Для оплаты таким способом пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека и система автоматически спишет деньги за проезд. Замглавы мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что такая технология может быть также введена на наземном транспорте и на станциях Московского центрального диаметра (МЦД) в 2023 г.