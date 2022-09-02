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Московская электронная школа будет интегрирована с федеральным проектом «Моя школа»

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Московская электронная школа будет интегрирована с федеральной государственной информационной системой «Моя школа», соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Как пояснил Собянин, в рамках соглашения о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации «Моей школы» на федеральный уровень будут переданы наработки московского проекта, в том числе электронные дневник и журнал, учебники, библиотека на 1,7 млн книг, виртуальные лаборатории и др. Также он пообещал, что Москва будет помогать с дальнейшими наработками, чтобы «контент развивался и дальше» и «был доступен для каждого региона».

Шадаев сообщил, что внедрение цифровых сервисов не будет обязательным для регионов. «Решение регионы будут принимать самостоятельно, будут присоединяться к этой системе, будут ее использовать – обязательности жесткой не будет, если ее регион готов двигаться вперед, развивать самостоятельно свои технологии – при условии учета всех требований, стандарта, которые есть, — он получит такую возможность. Но, к сожалению, мы видим, что не все регионы имеют финансовые, технические, кадровые возможности, чтобы двигаться с одинаковой скоростью, темпом, который задает Москва», – отметил глава Минцифры.

В эксплуатацию основной функционал «Моей школы» будет введен 1 января 2023 г.

Как уточняется на сайте правительства Москвы, Московская электронная школа – это единая образовательная платформа для детей, родителей и педагогов. К системе подключены все школы города, количество пользователей превышает 2,8 млн человек. Она включает в себя электронный журнал и электронный дневник, библиотеку, портфолио учащегося и сервис «Москвенок» – карта-ключ от школы для учеников и родителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных