Московская электронная школа будет интегрирована с федеральным проектом «Моя школа»

Шадаев сообщил, что внедрение цифровых сервисов не будет обязательным для регионов. «Решение регионы будут принимать самостоятельно, будут присоединяться к этой системе, будут ее использовать – обязательности жесткой не будет, если ее регион готов двигаться вперед, развивать самостоятельно свои технологии – при условии учета всех требований, стандарта, которые есть, — он получит такую возможность. Но, к сожалению, мы видим, что не все регионы имеют финансовые, технические, кадровые возможности, чтобы двигаться с одинаковой скоростью, темпом, который задает Москва», – отметил глава Минцифры.