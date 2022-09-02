Московская электронная школа будет интегрирована с федеральным проектом «Моя школа»
Московская электронная школа будет интегрирована с федеральной государственной информационной системой «Моя школа», соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Как пояснил Собянин, в рамках соглашения о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации «Моей школы» на федеральный уровень будут переданы наработки московского проекта, в том числе электронные дневник и журнал, учебники, библиотека на 1,7 млн книг, виртуальные лаборатории и др. Также он пообещал, что Москва будет помогать с дальнейшими наработками, чтобы «контент развивался и дальше» и «был доступен для каждого региона».
Шадаев сообщил, что внедрение цифровых сервисов не будет обязательным для регионов. «Решение регионы будут принимать самостоятельно, будут присоединяться к этой системе, будут ее использовать – обязательности жесткой не будет, если ее регион готов двигаться вперед, развивать самостоятельно свои технологии – при условии учета всех требований, стандарта, которые есть, — он получит такую возможность. Но, к сожалению, мы видим, что не все регионы имеют финансовые, технические, кадровые возможности, чтобы двигаться с одинаковой скоростью, темпом, который задает Москва», – отметил глава Минцифры.
В эксплуатацию основной функционал «Моей школы» будет введен 1 января 2023 г.
Как уточняется на сайте правительства Москвы, Московская электронная школа – это единая образовательная платформа для детей, родителей и педагогов. К системе подключены все школы города, количество пользователей превышает 2,8 млн человек. Она включает в себя электронный журнал и электронный дневник, библиотеку, портфолио учащегося и сервис «Москвенок» – карта-ключ от школы для учеников и родителей.