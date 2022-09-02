Минобороны предложило выдавать отличившимся участникам СВО земельные участки
Минобороны РФ предложило выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам специальной военной операции на Украине, следует из проекта на портале проектов нормативных актов.
Из документа следует, что эта мера нужна для предоставления дополнительной социальной поддержки российским военным, награжденным госнаградами и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции.
Правительству также необходимо обеспечить заключение органами исполнительной власти соглашений с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя, которые определят порядок их взаимодействия при передаче участков военным.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, привлеченных к СВО. Закон предоставляет указанным лицам ряд мер социальной поддержки, в том числе преимущественную выдачу путевок в санатории при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых и огородных земельных участков, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.
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