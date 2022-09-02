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Минобороны предложило выдавать отличившимся участникам СВО земельные участки

Ведомости

Минобороны РФ предложило выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам специальной военной операции на Украине, следует из проекта на портале проектов нормативных актов.

Из документа следует, что эта мера нужна для предоставления дополнительной социальной поддержки российским военным, награжденным госнаградами и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции.

Правительству также необходимо обеспечить заключение органами исполнительной власти соглашений с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя, которые определят порядок их взаимодействия при передаче участков военным.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, привлеченных к СВО. Закон предоставляет указанным лицам ряд мер социальной поддержки, в том числе преимущественную выдачу путевок в санатории при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых и огородных земельных участков, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных