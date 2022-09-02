Минобороны предложило выдавать отличившимся участникам СВО земельные участки

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, привлеченных к СВО. Закон предоставляет указанным лицам ряд мер социальной поддержки, в том числе преимущественную выдачу путевок в санатории при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых и огородных земельных участков, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.