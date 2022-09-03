При восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли пять человек

«На Камчатке к Ключевскому вулкану, на котором, по предварительным данным, полученным от гида, погибли пять приезжих туристов, еще один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту», — говорится в сообщении пресс-службы.