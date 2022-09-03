При восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли пять человек
Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, еще два человека пострадали, сообщает пресс-служба правительства края. На место происшествия направлен вертолет экстренных служб.
«На Камчатке к Ключевскому вулкану, на котором, по предварительным данным, полученным от гида, погибли пять приезжих туристов, еще один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту», — говорится в сообщении пресс-службы.
О гибели людей стало известно 3 сентября, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он рассказал, что туристы погибли на высоте почти 4200 м, гид в составе группы сломал ногу.
По данным пресс-службы краевого правительства, 30 августа на вулкан выдвинулась группа из 12 человек, среди которых были туристы и два гида. Большинство из них приехали из других регионов страны.
«По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска.
После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать тела погибших, отмечают в пресс-службе правительства региона.