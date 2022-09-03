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При восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли пять человек

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Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, еще два человека пострадали, сообщает пресс-служба правительства края. На место происшествия направлен вертолет экстренных служб.

«На Камчатке к Ключевскому вулкану, на котором, по предварительным данным, полученным от гида, погибли пять приезжих туристов, еще один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту», — говорится в сообщении пресс-службы.

О гибели людей стало известно 3 сентября, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он рассказал, что туристы погибли на высоте почти 4200 м, гид в составе группы сломал ногу.

По данным пресс-службы краевого правительства, 30 августа на вулкан выдвинулась группа из 12 человек, среди которых были туристы и два гида. Большинство из них приехали из других регионов страны.

«По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска.

После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать тела погибших, отмечают в пресс-службе правительства региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных