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Общество

Хоккеисту Сулейманову дали пять лет условно за попытку уклониться от армии

Ведомости

Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста, бывшего вратаря хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии, передает ТАСС. Свою вину хоккеист признал. Изначально обвинение запросило для него штраф в размере 3 млн руб.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В соответствии со ст. 73 УК РФ (условное осуждение) назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на 4 года»,— сообщила судья.

По версии следствия, в 2019 г. хоккеист перевел посреднику, уфимскому предпринимателю, бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, 158 000 руб. за военный билет. Он, в свою очередь, передавал средства заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Самигуллина задержали в апреле, в его отношении возбуждено уголовное дело. Защита хоккеиста обращала внимание, что Сулейманов состоит на учете как годный к воинской службе в военном комиссариате города Нефтекамска по месту проживания, и просила назначить «не связанное с лишением свободы» наказание.

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По делу о покупке военного билета также проходят другие бывшие игроки молодежной системы «Салавата Юлаева» — Михаил Воробьев и Владислав Лукин. Их также обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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