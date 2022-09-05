Хоккеисту Сулейманову дали пять лет условно за попытку уклониться от армии
Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста, бывшего вратаря хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии, передает ТАСС. Свою вину хоккеист признал. Изначально обвинение запросило для него штраф в размере 3 млн руб.
«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В соответствии со ст. 73 УК РФ (условное осуждение) назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на 4 года»,— сообщила судья.
По версии следствия, в 2019 г. хоккеист перевел посреднику, уфимскому предпринимателю, бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, 158 000 руб. за военный билет. Он, в свою очередь, передавал средства заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Самигуллина задержали в апреле, в его отношении возбуждено уголовное дело. Защита хоккеиста обращала внимание, что Сулейманов состоит на учете как годный к воинской службе в военном комиссариате города Нефтекамска по месту проживания, и просила назначить «не связанное с лишением свободы» наказание.
По делу о покупке военного билета также проходят другие бывшие игроки молодежной системы «Салавата Юлаева» — Михаил Воробьев и Владислав Лукин. Их также обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии.
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