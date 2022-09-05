Хоккеисту Сулейманову дали пять лет условно за попытку уклониться от армии

По версии следствия, в 2019 г. хоккеист перевел посреднику, уфимскому предпринимателю, бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, 158 000 руб. за военный билет. Он, в свою очередь, передавал средства заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Самигуллина задержали в апреле, в его отношении возбуждено уголовное дело. Защита хоккеиста обращала внимание, что Сулейманов состоит на учете как годный к воинской службе в военном комиссариате города Нефтекамска по месту проживания, и просила назначить «не связанное с лишением свободы» наказание.