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Общество

СМИ: владелец Quick Air погиб при крушении самолета в Балтийском море

Ведомости

Владелец Quick Air Карл-Петер Гриземанн и его семья погибли в авиакатастрофе. Они находились на борту самолета Cessna, который 4 сентября потерпел крушение в Балтийском море, сообщает газета Diario de Sevilla без упоминания источника.

По данным издания, с Гриземанном также были его жена, двое детей и две собаки. Уточняется, что семья летела на частном самолете, который пилотировал сам Гриземанн.

Газета отмечает, что вскоре после взлета пилот сообщил о проблеме с давлением в кабине. После этого он больше не выходил на связь.

Как пишет Diario de Sevilla, у Гриземанна есть дом в испанской провинции Кадис. Семья часто совершала полеты из аэропорта Херес в Кельн, где базируется Quick Air (компания предоставляет услуги аэротакси и аренду медицинских самолетов).

Накануне газета Bild сообщила о крушении небольшого воздушного судна Cessna в Балтийском море. По данным газеты, на борту находились четыре человека. Самолет летел из Испании и должен был приземлиться в аэропорту Кельн/Бонн.

Как отмечало издание, свидетелями крушения стали пилоты датского F-16, сопровождавшие гражданский самолет. Позже береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасателей. Крушение самолета подтвердило агентство гражданской авиации Латвии. Подробностей произошедшего там не уточнили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных