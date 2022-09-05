СМИ: владелец Quick Air погиб при крушении самолета в Балтийском море
Владелец Quick Air Карл-Петер Гриземанн и его семья погибли в авиакатастрофе. Они находились на борту самолета Cessna, который 4 сентября потерпел крушение в Балтийском море, сообщает газета Diario de Sevilla без упоминания источника.
По данным издания, с Гриземанном также были его жена, двое детей и две собаки. Уточняется, что семья летела на частном самолете, который пилотировал сам Гриземанн.
Газета отмечает, что вскоре после взлета пилот сообщил о проблеме с давлением в кабине. После этого он больше не выходил на связь.
Как пишет Diario de Sevilla, у Гриземанна есть дом в испанской провинции Кадис. Семья часто совершала полеты из аэропорта Херес в Кельн, где базируется Quick Air (компания предоставляет услуги аэротакси и аренду медицинских самолетов).
Накануне газета Bild сообщила о крушении небольшого воздушного судна Cessna в Балтийском море. По данным газеты, на борту находились четыре человека. Самолет летел из Испании и должен был приземлиться в аэропорту Кельн/Бонн.
Как отмечало издание, свидетелями крушения стали пилоты датского F-16, сопровождавшие гражданский самолет. Позже береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасателей. Крушение самолета подтвердило агентство гражданской авиации Латвии. Подробностей произошедшего там не уточнили.
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