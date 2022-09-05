Трое пропавших туристов на Ключевском вулкане вышли на связь

Также на высоте 1400 м уже работает личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России из 24 человек. Они разбили базовый лагерь для помощи спасателям и туристам в случае, если вертолет в дальнейшем не сможет забрать спасателей и пострадавших и им потребуется помощь.