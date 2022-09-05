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Трое пропавших туристов на Ключевском вулкане вышли на связь

Ведомости

Трое туристов на Ключевском вулкане, где ранее погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

«Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 м, сообщили родственникам, что здоровы», — рассказал собеседник агентства.

С 30 августа группа из 10 туристов и 2 гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он сообщил о гибели пятерых туристов. По данным гида, они упали с высоты 4200 м, сам гид сломал ногу.

4 сентября зампред правительства Камчатки Роман Василевский уточнил, что число погибших увеличилось до шести. Сегодня утром стало известно еще о двух погибших.

Ранее сегодня вертолет Ми-8 МЧС с четвертой попытки смог приземлиться на Ключевской сопке на отметке 1663 м. До этого спасателям не удавалось добраться до места из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с и пепла, который поднимается со склонов вулкана.

Также на высоте 1400 м уже работает личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России из 24 человек. Они разбили базовый лагерь для помощи спасателям и туристам в случае, если вертолет в дальнейшем не сможет забрать спасателей и пострадавших и им потребуется помощь.

После гибели туристов на Ключевском вулкане Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание по статье составляет до четырех лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных