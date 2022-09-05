Трое пропавших туристов на Ключевском вулкане вышли на связь
Трое туристов на Ключевском вулкане, где ранее погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.
«Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 м, сообщили родственникам, что здоровы», — рассказал собеседник агентства.
С 30 августа группа из 10 туристов и 2 гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он сообщил о гибели пятерых туристов. По данным гида, они упали с высоты 4200 м, сам гид сломал ногу.
4 сентября зампред правительства Камчатки Роман Василевский уточнил, что число погибших увеличилось до шести. Сегодня утром стало известно еще о двух погибших.
Ранее сегодня вертолет Ми-8 МЧС с четвертой попытки смог приземлиться на Ключевской сопке на отметке 1663 м. До этого спасателям не удавалось добраться до места из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с и пепла, который поднимается со склонов вулкана.
Также на высоте 1400 м уже работает личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России из 24 человек. Они разбили базовый лагерь для помощи спасателям и туристам в случае, если вертолет в дальнейшем не сможет забрать спасателей и пострадавших и им потребуется помощь.
После гибели туристов на Ключевском вулкане Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание по статье составляет до четырех лет лишения свободы.
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