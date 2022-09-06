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ФМБА разработало вакцину от оспы обезьян

Ведомости

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали вакцину от оспы обезьян, а также препарат от аллергии. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе сессии Восточного экономического форума 2022.

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, <...> она проходит уже доклинические исследования», — заявила Скворцова (цитата по ТАСС). Она отметила, что новая вакцина не вызывает побочных эффектов, которыми грешили старые вакцины от оспы обезьян.

Кроме того, Скворцова рассказала о разработке вакцины от аллергии, передает «Интерфакс». По ее словам, препарат «проявляет себя хорошо», сейчас он проходит клинические исследования.

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12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, уже 2 августа его выписали из больницы. В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России «крайне невелики».

20 июля в ФМБА сообщили о разработке универсальной вакцины для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Тогда специалисты начали подготовку к доклиническим исследованиям. Также в августе стало известно о клинических испытаниях ФМБА тест-системы для выявления оспы обезьян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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