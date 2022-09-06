ФМБА разработало вакцину от оспы обезьян

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, уже 2 августа его выписали из больницы. В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России «крайне невелики».