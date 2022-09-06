Мэр Владивостока рассказал о планах строительства легкого метро
Во Владивостоке планируют построить легкое метро, сейчас власти города рассматривают проект его создания, что позволило бы решить проблемы пробок, об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене», — подчеркнул Шестаков (цит. по «РИА Новости»).
Он уточнил, что проект создания уже заложен в мастер-план города. По словам Шестакова, создание этого транспортного средства возможно только за счет бюджетных средств.
Предполагается, что линия легкого метро будет протянута далеко за вокзал — к морскому порту, поскольку в условиях развития мощностей Владивостокского морского торгового порта за короткий период времени туда будут трудоустроены около 800 человек, «все они вольются в дорожно-уличную сеть района».
Ранее на полях ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах развития туристической инфраструктуры в Приморье. По его словам, в Приморье будут построены 12 новых курортов. Он отметил, что уже в этом году будут сформированы концепции их развития. В схему планирования в первую очередь вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.
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