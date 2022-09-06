Мэр Владивостока рассказал о планах строительства легкого метро

«Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене», — подчеркнул Шестаков (цит. по «РИА Новости»).