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Общество

Мэр Владивостока рассказал о планах строительства легкого метро

Ведомости

Во Владивостоке планируют построить легкое метро, сейчас власти города рассматривают проект его создания, что позволило бы решить проблемы пробок, об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене», — подчеркнул Шестаков (цит. по «РИА Новости»).

Он уточнил, что проект создания уже заложен в мастер-план города. По словам Шестакова, создание этого транспортного средства возможно только за счет бюджетных средств. 

Предполагается, что линия легкого метро будет протянута далеко за вокзал — к морскому порту, поскольку в условиях развития мощностей Владивостокского морского торгового порта за короткий период времени туда будут трудоустроены около 800 человек, «все они вольются в дорожно-уличную сеть района».

Ранее на полях ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах развития туристической инфраструктуры в Приморье. По его словам, в Приморье будут построены 12 новых курортов. Он отметил, что уже в этом году будут сформированы концепции их развития. В схему планирования в первую очередь вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных