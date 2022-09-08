«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ
Он заявил, что в зимнем расписании перевозчик намерен сохранить два турецких направления (Стамбул и Анталья), а также Мальдивы.
«У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — рассказал Александровский (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что с октября также начнутся полеты в Дубай.
Кроме того, «Аэрофлот» может открыть новые направления. По словам главы авиакомпании, рассматривается запуск рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа.
Ранее «Аэрофлот» запустил рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи. В компании отметили, что длительность полета уменьшится на 20-30 минут.
Маршрут по данным направлениям увеличился из-за решения Росавиации запретить полеты в 11 южных аэропортов на фоне начала спецоперации России на Украине. Последний раз ведомство продлило временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 16 сентября 03:45 мск.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.