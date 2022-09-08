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«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ в зимнем расписании. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал гендиректор компании Сергей Александровский.

Он заявил, что в зимнем расписании перевозчик намерен сохранить два турецких направления (Стамбул и Анталья), а также Мальдивы. 

«У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — рассказал Александровский (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что с октября также начнутся полеты в Дубай. 

Кроме того, «Аэрофлот» может открыть новые направления. По словам главы авиакомпании, рассматривается запуск рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. 

Ранее «Аэрофлот» запустил рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи. В компании отметили, что длительность полета уменьшится на 20-30 минут. 

Маршрут по данным направлениям увеличился из-за решения Росавиации запретить полеты в 11 южных аэропортов на фоне начала спецоперации России на Украине. Последний раз ведомство продлило временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 16 сентября 03:45 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных