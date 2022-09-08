«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ

«У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — рассказал Александровский (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что с октября также начнутся полеты в Дубай.