СМИ: принц Гарри летит в Шотландию к королеве без Меган Маркл

В начале июля Букингемский дворец сообщил о сокращении части обязанностей королевы и передаче их принцу Чарльзу. Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для королевы был отменен ряд обязательных мероприятий, некоторые из которых взял на себя 73-летний принц Уэльский. В частности, из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента.