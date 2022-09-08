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СМИ: принц Гарри летит в Шотландию к королеве без Меган Маркл

Ведомости

Принц Гарри направляется в замок Балморал, где находится королева Елизавета II, без своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл и отдельно от остальных родственников, передает The Guardian со ссылкой на источники.

Члены британской королевской семьи прибывают в Шотландию из-за ухудшения здоровья 96-летней Елизаветы II. Ранее возле резиденции сел самолет, на борту которого находились сыновья королевы принц Эндрю и принц Эдвард вместе с супругой, а также внук принц Уильям.

В замок также прибыл наследник британского трона принц Уэльский Чарльз, который сейчас находится рядом с матерью. Его сопровождает жена — герцогиня Корнуоллская Камилла.

Пресс-служба Букингемского дворца пояснила, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы, потому рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. На фоне этих новостей новый премьер-министр королевства Лиз Трасс сообщила, что «мысли народа Соединенного Королевства» сейчас с королевой. Помимо этого телерадиокорпорация Великобритании BBC изменила сетку вещания.

В начале июля Букингемский дворец сообщил о сокращении части обязанностей королевы и передаче их принцу Чарльзу. Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для королевы был отменен ряд обязательных мероприятий, некоторые из которых взял на себя 73-летний принц Уэльский. В частности, из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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