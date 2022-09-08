СМИ: принц Гарри летит в Шотландию к королеве без Меган Маркл
Принц Гарри направляется в замок Балморал, где находится королева Елизавета II, без своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл и отдельно от остальных родственников, передает The Guardian со ссылкой на источники.
Члены британской королевской семьи прибывают в Шотландию из-за ухудшения здоровья 96-летней Елизаветы II. Ранее возле резиденции сел самолет, на борту которого находились сыновья королевы принц Эндрю и принц Эдвард вместе с супругой, а также внук принц Уильям.
В замок также прибыл наследник британского трона принц Уэльский Чарльз, который сейчас находится рядом с матерью. Его сопровождает жена — герцогиня Корнуоллская Камилла.
Пресс-служба Букингемского дворца пояснила, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы, потому рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. На фоне этих новостей новый премьер-министр королевства Лиз Трасс сообщила, что «мысли народа Соединенного Королевства» сейчас с королевой. Помимо этого телерадиокорпорация Великобритании BBC изменила сетку вещания.
В начале июля Букингемский дворец сообщил о сокращении части обязанностей королевы и передаче их принцу Чарльзу. Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для королевы был отменен ряд обязательных мероприятий, некоторые из которых взял на себя 73-летний принц Уэльский. В частности, из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.