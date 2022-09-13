Суд конфисковал московскую недвижимость дочери экс-президента Узбекистана
Шесть квартир в Москве старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой были конфискованы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра юстиции республики Музрафа Икрамова.
По его словам, по соглашению между российской и узбекской сторонами недвижимость будет продана. «Полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях обращены в пользу Узбекистана и России», – сказал Икрамов. Он добавил, что процедурой занимаются российские судебные приставы.
Ранее пресс-секретарь министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбаева в своем Telegram-канале сообщила, что в результате реализации в 2020-2021 гг. находящегося во Франции недвижимого имущества дочери экс-президента – двух особняков в пригороде Парижа – республике были возвращены $20 млн. В Латвии у Каримовой конфискованы $15 млн, 26 кг золотых сертификатов и культурно-развлекательный комплекс в Риге.
В Высоком суде Лондона рассматривается судьба 10 млн фунтов стерлингов и трех объектов недвижимости, принадлежащих Каримовой и ее партнерам. Судебный процесс также еще не завершен в Бельгии, но активы, фигурирующие в расследовании, пока не раскрываются, уточнила Уринбаева. $336 млн были конфискованы в Швейцарии, из них $131 млн уже передан Узбекистану, вопрос о передаче еще $205 млн находится в проработке.
В октябре 2013 г. против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. В 2015 г. ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, однако генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. В 2017 г. стало известно о продолжении расследования уголовного дела по ряду других обвинений. Общий ущерб по двум уголовным делам оценивался почти в $2 млрд. В августе 2019 г. генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Каримовой. Ее обвинили в хищениях и нанесении ущерба государству.
В марте 2020 г. ташкентский суд приговорил Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.