В НИИ гриппа разработали назальную вакцину против гриппа и COVID-19

«У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. То есть это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат еще защищает от гриппа», — сказал Лиознов (цитата по «Интерфаксу»).