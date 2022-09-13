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Общество

В Петербурге после двух лет перерыва возобновится празднование Нового года на Дворцовой площади

Ведомости

В этом году празднование Нового года в Санкт-Петербурге вновь состоится на Дворцовой площади после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Об этом вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале. 

«После двухлетнего перерыва в новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади. Петербуржцев снова порадует ледовый каток на Конюшенной площади», — написал Пиотровский. Он уточнил, что открыть каток планируется уже в начале декабря. Еще один каток появится на Манежной площади. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга отметил, что в этом году на праздничное оформление в едином стиле выделено более 600 млн руб. Так, новые украшения разместят над Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных и других ключевых точках Петербурга. Кроме того, полностью обновят световое оформление Дома книги и здания Биржи. 

Два года подряд из-за антиковидных мер на Дворцовой площади не проходили массовые гуляния в новогоднюю ночь. 1 июля 2022 г. Роспотребнадзор полностью снял ограничения в связи со снижением показателя заболеваемости. Как отмечал комитет по культуре Санкт-Петербурга, в 2020 г. на Дворцовой площади Новый год отпраздновали рекордные 2 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных