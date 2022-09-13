В Петербурге после двух лет перерыва возобновится празднование Нового года на Дворцовой площади
В этом году празднование Нового года в Санкт-Петербурге вновь состоится на Дворцовой площади после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Об этом вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале.
«После двухлетнего перерыва в новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади. Петербуржцев снова порадует ледовый каток на Конюшенной площади», — написал Пиотровский. Он уточнил, что открыть каток планируется уже в начале декабря. Еще один каток появится на Манежной площади.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга отметил, что в этом году на праздничное оформление в едином стиле выделено более 600 млн руб. Так, новые украшения разместят над Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных и других ключевых точках Петербурга. Кроме того, полностью обновят световое оформление Дома книги и здания Биржи.
Два года подряд из-за антиковидных мер на Дворцовой площади не проходили массовые гуляния в новогоднюю ночь. 1 июля 2022 г. Роспотребнадзор полностью снял ограничения в связи со снижением показателя заболеваемости. Как отмечал комитет по культуре Санкт-Петербурга, в 2020 г. на Дворцовой площади Новый год отпраздновали рекордные 2 млн человек.
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