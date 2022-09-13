В Петербурге после двух лет перерыва возобновится празднование Нового года на Дворцовой площади

Вице-губернатор Санкт-Петербурга отметил, что в этом году на праздничное оформление в едином стиле выделено более 600 млн руб. Так, новые украшения разместят над Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных и других ключевых точках Петербурга. Кроме того, полностью обновят световое оформление Дома книги и здания Биржи.