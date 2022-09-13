Больше половины россиян хотели бы видеть финансовую грамотность в школьной программе

«Программирование и дизайн — одни из самых популярных “молодежных” направлений, на которые приходят обучаться пользователи от 16 до 25 лет. На программировании таких пользователей 28%, на дизайне — 35%. Это говорит о том, что современные выпускники становятся прагматичнее: все реже они мечтают стать, условно, космонавтами, предпочитая красивым образам высокооплачиваемые и востребованные на рынке труда профессии, особенно в IT», — сообщил сооснователь Skillbox Сергей Попков.