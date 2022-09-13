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Общество

Больше половины россиян хотели бы видеть финансовую грамотность в школьной программе

Ведомости

Больше половины россиян (52%) сообщили, что хотели бы видеть в школьной программе предметы по финансовой грамотности, следует из результатов опроса, проведенного образовательной платформой Skillbox совместно с командой исследований VK. Всего в опросе приняли участие более 1200 человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Уточняется, что среди других предметов, которые россияне хотели бы видеть в школьной программе, также были названы программирование и психология. За их введение проголосовали 38% и 34% соответственно. За включение экономики высказались 30% опрошенных, развитие soft skills — 19%, дизайна — 9%, маркетинга — 8%. 

«Программирование и дизайн — одни из самых популярных “молодежных” направлений, на которые приходят обучаться пользователи от 16 до 25 лет. На программировании таких пользователей 28%, на дизайне — 35%. Это говорит о том, что современные выпускники становятся прагматичнее: все реже они мечтают стать, условно, космонавтами, предпочитая красивым образам высокооплачиваемые и востребованные на рынке труда профессии, особенно в IT», — сообщил сооснователь Skillbox Сергей Попков. 

78% проголосовавших за введение программирования отметили, что изучение этой дисциплины было бы востребовано во многих отраслях, в том числе 13% отметили, что обучение поможет трудоустроиться в сфере IT. Около 29% отметивших необходимость введения дизайна в школьную программу считают, что полученные в школе знания по дизайну позволят в будущем построить карьеру в IT. Примерно треть опрошенных также отметили, что школьная программа должна отвечать требованиям современного рынка труда.  

Кроме того, 73% опрошенных посчитали, что в современную школьную программу необходимо включить профориентацию. По их мнению, этот предмет позволит детям «определить для себя подходящий карьерный трек и сфокусировать усилия в этом направлении». 27% проголосовавших «против» руководствуются тем, что профориентация может ограничить профессиональный выбор и всестороннее развитие ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных