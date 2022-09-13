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Предстоятелем Русской Зарубежной Церкви стал епископ Манхэттенский Николай

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Новым первоиерархом Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) был избран епископ Манхэттенский Николай (Ольховский), сообщается на сайте РПЦЗ.

«Во вторник, 13 сентября, в Знаменском соборе г. Нью-Йорка состоялось избрание Архиерейским Собором епископа Манхэттенского Николая первоиерархом Русской зарубежной церкви», – говорится в сообщении.

Архиерейский Собор теперь направит акт об избрании патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о благословении и об утверждении избрания Синодом РПЦ. Вступление в чин должно состояться 18 сентября в Нью-Йорке.

Предыдущий первоиерарх РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер 16 мая в США. 

Как сообщается на сайте РПЦ, епископ Николай родился в 1974 г. в Нью-Джерси, в 1991 г. в этом же штате окончил Александро-Невскую русскую церковную школу, а в 1998 г. –  Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000 г. окончил Технологическую школу  Университета штата Нью-Йорк со степенью бакалавра информатики и коммуникаций.

В 2004 г. был рукоположен в сан диакона, в 2012 — в сан священника, а в 2014 г. стал епископом. После смерти Илариона был назначен и.о. управляющего Восточно-Американской епархией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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