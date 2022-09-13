Предстоятелем Русской Зарубежной Церкви стал епископ Манхэттенский Николай
Новым первоиерархом Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) был избран епископ Манхэттенский Николай (Ольховский), сообщается на сайте РПЦЗ.
«Во вторник, 13 сентября, в Знаменском соборе г. Нью-Йорка состоялось избрание Архиерейским Собором епископа Манхэттенского Николая первоиерархом Русской зарубежной церкви», – говорится в сообщении.
Архиерейский Собор теперь направит акт об избрании патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о благословении и об утверждении избрания Синодом РПЦ. Вступление в чин должно состояться 18 сентября в Нью-Йорке.
Предыдущий первоиерарх РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер 16 мая в США.
Как сообщается на сайте РПЦ, епископ Николай родился в 1974 г. в Нью-Джерси, в 1991 г. в этом же штате окончил Александро-Невскую русскую церковную школу, а в 1998 г. – Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000 г. окончил Технологическую школу Университета штата Нью-Йорк со степенью бакалавра информатики и коммуникаций.
В 2004 г. был рукоположен в сан диакона, в 2012 — в сан священника, а в 2014 г. стал епископом. После смерти Илариона был назначен и.о. управляющего Восточно-Американской епархией.
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