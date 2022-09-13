Предстоятелем Русской Зарубежной Церкви стал епископ Манхэттенский Николай

Как сообщается на сайте РПЦ, епископ Николай родился в 1974 г. в Нью-Джерси, в 1991 г. в этом же штате окончил Александро-Невскую русскую церковную школу, а в 1998 г. – Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000 г. окончил Технологическую школу Университета штата Нью-Йорк со степенью бакалавра информатики и коммуникаций.