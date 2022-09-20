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Общество

В Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Ведомости

Вооруженный мужчина ворвался в здание филиала Банка Грузии в городе Кутаиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2. Также информацию подтвердили в МВД Грузии. 

По данным телеканала, во время нападения в банке находилось 10 человек. Очевидцы рассказали, что слышали один выстрел. Также сообщается о захвате заложников. Их количество не уточняется. По информации телеканала, мужчина требует 2 млн лари. 

В МВД Грузии сообщили, что прибыли на место сразу после получения сообщения о захвате. В настоящее время на проспекте Шота Руставели возле банка мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, они проводят «все необходимые процедуры». Сотрудники МВД также обратились к местным жителям и призвали их соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции.

Позже Rustavi 2 сообщил, что спецназ готовится приступить к спецоперации по задержанию вооруженного мужчины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных