В Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в банке

В МВД Грузии сообщили, что прибыли на место сразу после получения сообщения о захвате. В настоящее время на проспекте Шота Руставели возле банка мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, они проводят «все необходимые процедуры». Сотрудники МВД также обратились к местным жителям и призвали их соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции.