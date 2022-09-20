В Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Вооруженный мужчина ворвался в здание филиала Банка Грузии в городе Кутаиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2. Также информацию подтвердили в МВД Грузии.
По данным телеканала, во время нападения в банке находилось 10 человек. Очевидцы рассказали, что слышали один выстрел. Также сообщается о захвате заложников. Их количество не уточняется. По информации телеканала, мужчина требует 2 млн лари.
В МВД Грузии сообщили, что прибыли на место сразу после получения сообщения о захвате. В настоящее время на проспекте Шота Руставели возле банка мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, они проводят «все необходимые процедуры». Сотрудники МВД также обратились к местным жителям и призвали их соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции.
Позже Rustavi 2 сообщил, что спецназ готовится приступить к спецоперации по задержанию вооруженного мужчины.
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