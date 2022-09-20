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Худрук ярославского драматического театра Пускепалис погиб в ДТП

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Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Telegram-канал 112 сообщил, что ДТП с участием фуры и микроавтобуса «Ford Transit», в котором находился худрук, произошло в Ростовском районе Ярославской области на 201 км автодороги М-8. Помимо Пускепалиса, погиб водитель микроавтобуса Александр Синицын, водитель фуры находится в реанимации.

Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 г., карьеру начинал в качестве актера в Саратовском театре юного зрителя имени Юрия Киселева, где прослужил более 10 лет. В 2001 г. окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), в качестве режиссера, режиссера-постановщика работал в самарском театре «Понедельник», Магнитогорском драматическом театра имени Александра Пушкина, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и др. Первая его роль в кино была эпизодической в фильме Алексея Учителя «Прогулка», играл главные роли в фильмах «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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