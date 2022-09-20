Худрук ярославского драматического театра Пускепалис погиб в ДТП

Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 г., карьеру начинал в качестве актера в Саратовском театре юного зрителя имени Юрия Киселева, где прослужил более 10 лет. В 2001 г. окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), в качестве режиссера, режиссера-постановщика работал в самарском театре «Понедельник», Магнитогорском драматическом театра имени Александра Пушкина, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и др. Первая его роль в кино была эпизодической в фильме Алексея Учителя «Прогулка», играл главные роли в фильмах «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».