Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024

28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации России на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.