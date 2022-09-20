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Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024

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Российскую сборную не допустят до жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 г. из-за февральского решения УЕФА, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 г., которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.

В РФС пояснили, что оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако в июле в удовлетворении апелляции было отказано.

28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации России на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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