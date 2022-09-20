Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024
Российскую сборную не допустят до жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 г. из-за февральского решения УЕФА, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 г., которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.
В РФС пояснили, что оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако в июле в удовлетворении апелляции было отказано.
28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации России на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.
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