В Госдуму внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

По его словам, дополнительные гарантии получат также члены семей военнослужащих. «В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия», — заключил он, добавив, что аналогичные изменения коснутся гражданских служащих.