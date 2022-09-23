В Госдуму внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
«Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы поправки, предусматривающие сохранение рабочих мест за сотрудниками, которые подпали под частичную мобилизацию, следует из сообщения пресс-службы партии.
«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
По его словам, дополнительные гарантии получат также члены семей военнослужащих. «В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия», — заключил он, добавив, что аналогичные изменения коснутся гражданских служащих.
Правительство накануне утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. В пресс-службе кабмина отметили, что трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса