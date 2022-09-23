Роспотребнадзор: распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Оспа обезьян – вирусное заболевание. Оно передается от животного к человеку и от человека к человеку при тесном физическом контакте. При оспе обезьян зараженные жалуются на лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один-три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две-четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти. Всего в мире зафиксировано 18 случаев гибели пациентов от оспы обезьян.