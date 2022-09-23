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Роспотребнадзор: распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Ведомости

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать, передает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что благодаря принятым противоэпидемическим мерами «удалось избежать распространения заболевания». Зараженный пациент, который был выявлен в городе, выписан после исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи.

«Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет»,  — отмечено в сообщении. Новых случаев заражения не было выявлено. Первый случай оспы обезьян был выявлен 12 июля. Больной уже полностью выздоровел, его выписали из больницы 2 августа.

Оспа обезьян – вирусное заболевание. Оно передается от животного к человеку и от человека к человеку при тесном физическом контакте. При оспе обезьян зараженные жалуются на лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один-три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две-четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти. Всего в мире зафиксировано 18 случаев гибели пациентов от оспы обезьян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных