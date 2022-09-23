Роспотребнадзор: распространения оспы обезьян в России удалось избежать
Распространения оспы обезьян в России удалось избежать, передает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
В ведомстве отметили, что благодаря принятым противоэпидемическим мерами «удалось избежать распространения заболевания». Зараженный пациент, который был выявлен в городе, выписан после исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи.
«Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет», — отмечено в сообщении. Новых случаев заражения не было выявлено. Первый случай оспы обезьян был выявлен 12 июля. Больной уже полностью выздоровел, его выписали из больницы 2 августа.
Оспа обезьян – вирусное заболевание. Оно передается от животного к человеку и от человека к человеку при тесном физическом контакте. При оспе обезьян зараженные жалуются на лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один-три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две-четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти. Всего в мире зафиксировано 18 случаев гибели пациентов от оспы обезьян.
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