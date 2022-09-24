По делу о поставках кислорода задержан замглавы минздрава Якутии
Первый замминистра здравоохранения республики Саха (Якутия) Роман Савин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба МВД региона. Ранее минздрав заключил контракт на поставку в больницы кислородных концентраторов, стоимость которых завысили на 150 млн руб.
Госконтракт между минздравом Якутии и аффилированной с Савиным организацией был заключен в прошлом году. По информации полиции, компания должна была поставить в медучреждения, где пациентов лечили от коронавируса, 18 кислородных концентраторов на сумму свыше 620 млн руб.
Стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 млн руб., рассказали в пресс-службе. По мнению МВД, таким образом «лоббировались интересы организаций, осуществляющих поставки оборудования по завышенным ценам».
«Установлено, что он, игнорируя руководящие документы Минпромторга России, запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у аффилированных организаций. Тем самым создавалась видимость исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд», — рассказали в пресс-службе.
Следственное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Савин был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по республике. В Якутии, Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски по этому делу, во время которых обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации.