По делу о поставках кислорода задержан замглавы минздрава Якутии

Следственное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Савин был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по республике. В Якутии, Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски по этому делу, во время которых обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации.