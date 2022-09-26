ЗАГСы Приамурья побили рекорд по бракам на фоне частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 000 военнообязанных, находящихся в запасе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что это лишь 1% всего мобилизационного ресурса России, который на сегодняшний момент превышает 25 млн человек. Он отметил, что речь идет только о тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом Шойгу подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет. Позже в Генштабе назвали приоритетные военные специальности при частичной мобилизации. К ним относятся стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.