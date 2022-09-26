ЗАГСы Приамурья побили рекорд по бракам на фоне частичной мобилизации
После объявления частичной мобилизации в России в Амурской области зафиксирован рост числа зарегистрированных браков. В частности, в течение трех дней после обращения президента России Владимира Путина к гражданам число зарегистрированных браков превысило общий показатель за весь август, который считается наиболее «свадебным месяцем», передает газета «Амурская правда» со ссылкой на управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) региона.
По информации ведомства, всего за три дня было зарегистрировано 682 брака. При этом рекорд был зафиксирован 23 сентября, когда их число составило 302, сообщает «Амур.Инфо». В обычном режиме число регистрационных действий не превышало 80-90 в день.
На фоне этих событий ЗАГСы Амурской области перешли на усиленный режим работы. В частности, подразделения будут работать без выходных и с продлением рабочего времени до последнего посетителя.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.
В рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 000 военнообязанных, находящихся в запасе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что это лишь 1% всего мобилизационного ресурса России, который на сегодняшний момент превышает 25 млн человек. Он отметил, что речь идет только о тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом Шойгу подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет. Позже в Генштабе назвали приоритетные военные специальности при частичной мобилизации. К ним относятся стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.
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