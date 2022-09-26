В Иркутской области мужчина в военкомате открыл стрельбу
Неизвестный открыл стрельбу в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области, об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
«В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали», — сказано в сообщении.
Ранее о произошедшем сообщили местные издания «Байкал.24» и «Тайга.Инфо». По информации последнего, стрелявшим может быть молодой человек в возрасте 25 лет, он безработный.
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