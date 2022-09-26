Племянника первого президента Казахстана приговорили к шести годам лишения свободы
Суд в Казахстане приговорил племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях, сообщил портал Zakon.kz.
«Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества», — зачитал приговор судья.
Сатыбалдыулы также лишен права занимать должности на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, сроком на 10 лет.
В Казахстане расследуется дело по факту хищений средств АО «Казахтелеком». 13 марта сотрудники антикоррупционной службы задержали по подозрению в совершении преступлений Сатыбалдыулы. 17 марта против него и его бывшей супруги Гульмиры было начато расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.
Кайрат Сатыбалды – один из основных акционеров АО «Kaspi.kz» (30%), через которое владеет долей в АО «Kaspi Bank». Через ТОО «Alatau Capital Invest» имеет долю в АО «Казахтелеком». Ему также принадлежат ТОО «Амир LTD», ТОО «Корпорация Дүние», ТОО «Дуние-Кузет», ТОО «Дүние-Агро».
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