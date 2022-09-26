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Племянника первого президента Казахстана приговорили к шести годам лишения свободы

Ведомости

Суд в Казахстане приговорил племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях, сообщил портал Zakon.kz.

«Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества», — зачитал приговор судья.

Сатыбалдыулы также лишен права занимать должности на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, сроком на 10 лет.

В Казахстане расследуется дело по факту хищений средств АО «Казахтелеком». 13 марта сотрудники антикоррупционной службы задержали по подозрению в совершении преступлений Сатыбалдыулы. 17 марта против него и его бывшей супруги Гульмиры было начато расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.

Кайрат Сатыбалды – один из основных акционеров АО «Kaspi.kz» (30%), через которое владеет долей в АО «Kaspi Bank». Через ТОО «Alatau Capital Invest» имеет долю в АО «Казахтелеком». Ему также принадлежат ТОО «Амир LTD», ТОО «Корпорация Дүние», ТОО «Дуние-Кузет», ТОО «Дүние-Агро».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных