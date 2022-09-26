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Неизвестный устроил стрельбу в баре «16 тонн» в центре Москвы

Ведомости

Возле клуба «16 тонн» в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что по данному адресу, в развлекательном заведении, между сотрудником охраны и посетителем произошел конфликт, в ходе которого последний причинил ранение мужчине и скрылся», — говорится в сообщении.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при стрельбе из травматического оружия возле клуба один из посетителей получил ранение в бедро и был госпитализирован. Стрельба, по предварительным данным, произошла из-за пьяного конфликта между посетителем и охранником. Сейчас ведется поиск подозреваемого. Бар «16 тонн» находится на Пресненском Валу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных