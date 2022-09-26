Неизвестный устроил стрельбу в баре «16 тонн» в центре Москвы
Возле клуба «16 тонн» в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
«Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что по данному адресу, в развлекательном заведении, между сотрудником охраны и посетителем произошел конфликт, в ходе которого последний причинил ранение мужчине и скрылся», — говорится в сообщении.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при стрельбе из травматического оружия возле клуба один из посетителей получил ранение в бедро и был госпитализирован. Стрельба, по предварительным данным, произошла из-за пьяного конфликта между посетителем и охранником. Сейчас ведется поиск подозреваемого. Бар «16 тонн» находится на Пресненском Валу.
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