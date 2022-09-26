Неизвестный устроил стрельбу в баре «16 тонн» в центре Москвы

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при стрельбе из травматического оружия возле клуба один из посетителей получил ранение в бедро и был госпитализирован. Стрельба, по предварительным данным, произошла из-за пьяного конфликта между посетителем и охранником. Сейчас ведется поиск подозреваемого. Бар «16 тонн» находится на Пресненском Валу.