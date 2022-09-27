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ВЦИОМ: Путина признали главным символом современной России

Ведомости

Почти треть россиян (28%) назвали президента Владимира Путина главным символом современной России, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. 

По мнению респондентов, современную Россию символизируют именно государственные деятели. В частности, на втором месте в этом рейтинге символов современной России находится министр обороны Сергей Шойгу, за него проголосовали 7% опрошенных. За главу МИД Сергея Лаврова — 5%. 

В рейтинг наиболее выдающихся людей прошлого вошли Александр Пушкин, Петр I и Иосиф Сталин. За них проголосовали 21%, 20% и 17% опрошенных соответственно. В пятерку лидеров также вошли Михаил Ломоносов и Владимир Ленин (по 8%). 

Аналитики ВЦИОМ отмечают, что несмотря на разнообразие ответов уровень фактических знаний о роли личности в истории находится на достаточно низком уровне. В частности, 63% опрошенных знают, что изобретателем радио является Александр Попов, а автором романа «Преступление и наказание» — Федор Достоевский. Чуть больше половины (52%) правильно ответили на вопрос, кто написал музыку к балету «Щелкунчик» (Петр Чайковский). При этом только треть опрошенных (32%) смогли правильно ответить на все три вопроса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных