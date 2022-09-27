ВЦИОМ: Путина признали главным символом современной России

Аналитики ВЦИОМ отмечают, что несмотря на разнообразие ответов уровень фактических знаний о роли личности в истории находится на достаточно низком уровне. В частности, 63% опрошенных знают, что изобретателем радио является Александр Попов, а автором романа «Преступление и наказание» — Федор Достоевский. Чуть больше половины (52%) правильно ответили на вопрос, кто написал музыку к балету «Щелкунчик» (Петр Чайковский). При этом только треть опрошенных (32%) смогли правильно ответить на все три вопроса.