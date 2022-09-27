ВЦИОМ: Путина признали главным символом современной России
Почти треть россиян (28%) назвали президента Владимира Путина главным символом современной России, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.
По мнению респондентов, современную Россию символизируют именно государственные деятели. В частности, на втором месте в этом рейтинге символов современной России находится министр обороны Сергей Шойгу, за него проголосовали 7% опрошенных. За главу МИД Сергея Лаврова — 5%.
В рейтинг наиболее выдающихся людей прошлого вошли Александр Пушкин, Петр I и Иосиф Сталин. За них проголосовали 21%, 20% и 17% опрошенных соответственно. В пятерку лидеров также вошли Михаил Ломоносов и Владимир Ленин (по 8%).
Аналитики ВЦИОМ отмечают, что несмотря на разнообразие ответов уровень фактических знаний о роли личности в истории находится на достаточно низком уровне. В частности, 63% опрошенных знают, что изобретателем радио является Александр Попов, а автором романа «Преступление и наказание» — Федор Достоевский. Чуть больше половины (52%) правильно ответили на вопрос, кто написал музыку к балету «Щелкунчик» (Петр Чайковский). При этом только треть опрошенных (32%) смогли правильно ответить на все три вопроса.
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