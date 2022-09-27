Умер певец Борис Моисеев

Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф. Многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Он родился в 1954 г. в семье политзаключенной. В 14 лет поступил в минское хореографическое училище, далее попал в балетную труппу Харьковского оперного театра. В 1975 г. артист переехал в литовский Каунас, где стал балетмейстером оркестра «Тримитас». В 2006 г. Моисееву было присвоено звание Заслуженного артиста России, он начал музыкальную карьеру в 1980-х гг.