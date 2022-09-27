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Умер певец Борис Моисеев

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Заслуженный артист России, певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, передает «РИА Новости» со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха. Причина смерти певца не упоминалась.

«Да, это так. Сегодня в 2 часа», — сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.

Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф. Многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Он родился в 1954 г. в семье политзаключенной. В 14 лет поступил в минское хореографическое училище, далее попал в балетную труппу Харьковского оперного театра. В 1975 г. артист переехал в литовский Каунас, где стал балетмейстером оркестра «Тримитас». В 2006 г. Моисееву было присвоено звание Заслуженного артиста России, он начал музыкальную карьеру в 1980-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных