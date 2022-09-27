Умер певец Борис Моисеев
Заслуженный артист России, певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, передает «РИА Новости» со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха. Причина смерти певца не упоминалась.
«Да, это так. Сегодня в 2 часа», — сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.
Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф. Многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Он родился в 1954 г. в семье политзаключенной. В 14 лет поступил в минское хореографическое училище, далее попал в балетную труппу Харьковского оперного театра. В 1975 г. артист переехал в литовский Каунас, где стал балетмейстером оркестра «Тримитас». В 2006 г. Моисееву было присвоено звание Заслуженного артиста России, он начал музыкальную карьеру в 1980-х гг.
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