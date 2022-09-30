Михалков попросил об отсрочке для занятых на съемках социально значимых проектов
Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации тем специалистам киноотрасли, которые сейчас заняты на съемках общественно значимых проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.
«Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», – заявил Михалков.
Режиссер считает, что кинематографисты должны помогать стране «в этот тяжелый момент». В связи с этим он вспомнил опыт работников советской киноотрасли, которые во время Великой Отечественной войны снимали хронику на передовой и фильмы, помогавшие солдатам и народу пережить тяготы тех лет.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.