Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября

Росавиация с начала СВО на Украине в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас – до 30 июля. В результате этого крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты идут только в аэропорт Сочи в Адлере.