Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября
Калиниградский аэропорт «Храброво» с завтрашнего дня введет режим открытого неба, сообщила пресс-служба Росавиации. Режим «открытое небо» установлен сроком на два года.
«С 1 октября 2022 г. в аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо». Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями в связи с обращением губернатора региона Антона Алиханова. Новые возможности позволят аэропорту «Храброво» расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков.
«Свободы воздушного пространства» (или «свободы воздуха») — коммерческие права, предоставляемые государствами иностранным авиакомпаниям на выполнение перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов на коммерческой основе.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.
Росавиация с начала СВО на Украине в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас – до 30 июля. В результате этого крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты идут только в аэропорт Сочи в Адлере.
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