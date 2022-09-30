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Общество

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить движение «Весна»

Ведомости

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в городской суд с иском о признании движения «Весна» экстремистским, следует из сообщения на сайте прокуратуры.

«Установлено, что его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ. Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение использует различные политические технологии воздействия на принятие органами государственной власти решений, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок.

На сайте «Весны» говорится, что это движение либералов, демократов и правозащитников. Оно появилось в 2013 г. и занимается организацией различных общественных кампаний, в том числе движение рассылает призывы к участию в незаконных митингах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных