Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить движение «Весна»
Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в городской суд с иском о признании движения «Весна» экстремистским, следует из сообщения на сайте прокуратуры.
«Установлено, что его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ. Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в РФ», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что движение использует различные политические технологии воздействия на принятие органами государственной власти решений, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок.
На сайте «Весны» говорится, что это движение либералов, демократов и правозащитников. Оно появилось в 2013 г. и занимается организацией различных общественных кампаний, в том числе движение рассылает призывы к участию в незаконных митингах.
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