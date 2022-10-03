Почти 2,4 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия с начала года
Порядка 2,4 млн семей в России смогли улучшить жилищные условия за восемь месяцев 2022 г., заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на открытом диалоге в Совете Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Мы уверенно движемся к показателям национальной цели, <...> и в первую очередь за счет беспрецедентной поддержки, которую сегодня оказывает строительной отрасли президент нашей страны. Сегодня, по текущей информации, мы сдали более 70 млн кв. м, идет процесс ввода жилья с опережением, 2,4 млн семей улучшили жилищные условия», – сказал он.
По словам Файзуллина, из аварийного жилья переселено 122 400 человек, проведено благоустройство 5 886 дворов и общественных пространств, работы ведутся еще на 3 329 территориях.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам 2021 г. жилищные условия улучшили около 4,2 млн семей, или 10 млн человек.
Одной из целей национального проекта «Жилье и городская среда» является улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год к 2030 г., говорится в паспорте проекта. Согласно плановому значению, предусмотренному правительством, по итогам 2022 г. объем жилищного строительства в России должен составить порядка 80 млн кв. м, количество семей, которые должны улучшить свои условия, – 3,6 млн. Количество благоустроенных территорий в стране должно по итогам 2022 г. составить 21 458.