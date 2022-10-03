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Почти 2,4 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия с начала года

Ведомости

Порядка 2,4 млн семей в России смогли улучшить жилищные условия за восемь месяцев 2022 г., заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на открытом диалоге в Совете Федерации. Об этом пишет ТАСС.

«Мы уверенно движемся к показателям национальной цели, <...> и в первую очередь за счет беспрецедентной поддержки, которую сегодня оказывает строительной отрасли президент нашей страны. Сегодня, по текущей информации, мы сдали более 70 млн кв. м, идет процесс ввода жилья с опережением, 2,4 млн семей улучшили жилищные условия», – сказал он.

По словам Файзуллина, из аварийного жилья переселено 122 400 человек, проведено благоустройство 5 886 дворов и общественных пространств, работы ведутся еще на 3 329 территориях.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам 2021 г. жилищные условия улучшили около 4,2 млн семей, или 10 млн человек.

Одной из целей национального проекта «Жилье и городская среда» является улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год к 2030 г., говорится в паспорте проекта. Согласно плановому значению, предусмотренному правительством, по итогам 2022 г. объем жилищного строительства в России должен составить порядка 80 млн кв. м, количество семей, которые должны улучшить свои условия, – 3,6 млн. Количество благоустроенных территорий в стране должно по итогам 2022 г. составить 21 458.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных