Почти 2,4 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия с начала года

Одной из целей национального проекта «Жилье и городская среда» является улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год к 2030 г., говорится в паспорте проекта. Согласно плановому значению, предусмотренному правительством, по итогам 2022 г. объем жилищного строительства в России должен составить порядка 80 млн кв. м, количество семей, которые должны улучшить свои условия, – 3,6 млн. Количество благоустроенных территорий в стране должно по итогам 2022 г. составить 21 458.