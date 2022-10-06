Бастрыкин заявил, что отправит в новые регионы самых энергичных следователей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал отправить самых опытных и энергичных следователей работать в органах СК в новых регионах страны.
«Мы формируем четыре управления следственного комитета по новым субъектам, которые вошли в состав РФ, куда будут направлены наиболее энергичные, опытные, знающие следователи, чтобы в очень короткие сроки создать подразделения СК России», – приводит его слова «Интерфакс».
Бастрыкин также добавил, что сейчас в Донбассе и на Украине работают более 500 сотрудников СК. Ведомство завершило расследование более 100 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима, подчеркнул он, передает ТАСС.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Отдельными указами Путин также назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации.
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