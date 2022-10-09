Туроператоры сообщили об отмене 25% путевок в Крым
Россияне аннулировали не более 25% забронированных туров в Крым, а на ближайшие даты есть новые бронирования, сообщила Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на представителей отрасли.
Туристы, которые должны были покинуть полуостров вчера, но не смогли это сделать из-за ЧП на Крымском мосту, сегодня смогли выехать из Крыма, отмечает АТОР. Таким гостям продлили проживание в отелях без дополнительной платы.
Туроператоры сочли количество отмен туров после происшествия «довольно существенным», однако их число у разных компаний не превышает 25% от совершенных бронирований на небольшую глубину. Игроки рынка заявили АТОР, что такая тенденция не коснулась более поздних дат, в частности, туристы не спешат отменять туры на 2023 г.
«Кризис миновал: вчера отмены по Крыму были, но сегодня уже их нет», – сказал вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Ранее АТОР сообщала, что в Крыму находятся порядка 50 000 туристов.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.