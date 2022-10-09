Туроператоры сообщили об отмене 25% путевок в Крым

Туроператоры сочли количество отмен туров после происшествия «довольно существенным», однако их число у разных компаний не превышает 25% от совершенных бронирований на небольшую глубину. Игроки рынка заявили АТОР, что такая тенденция не коснулась более поздних дат, в частности, туристы не спешат отменять туры на 2023 г.