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Общество

Туроператоры сообщили об отмене 25% путевок в Крым

Ведомости

Россияне аннулировали не более 25% забронированных туров в Крым, а на ближайшие даты есть новые бронирования, сообщила Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на представителей отрасли. 

Туристы, которые должны были покинуть полуостров вчера, но не смогли это сделать из-за ЧП на Крымском мосту, сегодня смогли выехать из Крыма, отмечает АТОР. Таким гостям продлили проживание в отелях без дополнительной платы.

Туроператоры сочли количество отмен туров после происшествия «довольно существенным», однако их число у разных компаний не превышает 25% от совершенных бронирований на небольшую глубину. Игроки рынка заявили АТОР, что такая тенденция не коснулась более поздних дат, в частности, туристы не спешат отменять туры на 2023 г.

«Кризис миновал: вчера отмены по Крыму были, но сегодня уже их нет», – сказал вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее АТОР сообщала, что в Крыму находятся порядка 50 000 туристов.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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