ВЦИОМ: почти 50% россиян выступили против запрета служебных романов
Почти половина опрошенных (48%) выступили против запрета отношений на рабочем месте, следует из результатов опроса ВЦИОМ. За десять лет этот показатель вырос в 1,7 раза. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
При этом доля россиян, готовых поддержать запрет, за 10 лет не изменилась: такого мнения придерживаются 27% респондентов. Вместе с тем в обществе укрепилась позиция, что романтические отношения пагубно влияют на рабочие отношения, так считают две трети опрошенных (66%).
Тем не менее, отношение обществе к неделовым отношениям между коллегами становится все лояльнее, подчеркнули аналитики ВЦИОМ. Каждый второй россиянин считает, что служебный роман может привести к серьезным отношениям (50%) и никак не отразится на эффективности работы (48%). Почти треть опрошенных признались, что испытывали романтические чувства к коллегам (28%), в 8% случаев это привело к браку.
Согласно результатам опроса, мужчины реже говорят о недопустимости романтических отношений на работе (23% vs. 30% среди женщин). Уточняется, что мужчины в 1,5 раза чаще испытывают трепетные чувства к коллегам (36% vs. 23%), почти в 2 раза чаще они говорят, что это не привело к реальным отношениям (15% vs. 8%).
Аналитики ВЦИОМ заметили также взаимосвязь между отношением к романтическим отношениям на работе и возрастом. Уточняется, что больше трети россиян старшего возраста (38%) считают, что служебные романы не могут привести ни к чему серьезному. Доля аналогичных ответов среди представителей группы 18-24 лет на 11 п.п. ниже (27%).
Еще одним фактором влияния на отношение к служебным романам является степень урбанизированности. Жители Москвы и Санкт-Петербурга гораздо чаще считают возможным построить серьезные отношения с коллегой (62%), чем жители небольших населенных пунктов (43%). 70% жителей сел считают, что романтические отношения оказывают пагубное влияние на работу. Такие различия могут быть обусловлены теснотой межличностных связей в небольших населенных пунктах, где романтические отношения часто становятся достоянием общественности быстро. Для крупных же городов характерна нехватка социальных связей, которую рабочий коллектив зачастую заменяет, считают аналитики ВЦИОМ.
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