ВЦИОМ: почти 50% россиян выступили против запрета служебных романов

Тем не менее, отношение обществе к неделовым отношениям между коллегами становится все лояльнее, подчеркнули аналитики ВЦИОМ. Каждый второй россиянин считает, что служебный роман может привести к серьезным отношениям (50%) и никак не отразится на эффективности работы (48%). Почти треть опрошенных признались, что испытывали романтические чувства к коллегам (28%), в 8% случаев это привело к браку.