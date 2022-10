ВЦИОМ: почти 50% россиян выступили против запрета служебных романов

Согласно результатам опроса, мужчины реже говорят о недопустимости романтических отношений на работе (23% vs. 30% среди женщин). Уточняется, что мужчины в 1,5 раза чаще испытывают трепетные чувства к коллегам (36% vs. 23%), почти в 2 раза чаще они говорят, что это не привело к реальным отношениям (15% vs. 8%).