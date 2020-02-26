Чем полезны бизнесу служебные романы сотрудников

Служебные романы – неотъемлемая часть офисных будней. Чуть ли не каждый второй сотрудник телекоммуникационных и IT-компаний либо сотрудник отделов продаж, маркетинга и PR предприятий из разных отраслей имел романтические отношения с коллегой. Таковы результаты опроса 1320 респондентов, проведенного компанией Kelly Services. Большинство опрошенных – молодежь в возрасте от 26 до 36 лет. 47% мужчин и 46% женщин признались, что у них были служебные романы, причем у 12% респондентов обоих полов отношения закончились свадьбой. И это неудивительно: жители мегаполисов настолько заняты работой, что у них не остается времени на личную жизнь вне офиса, говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга медицинского направления «Альфастрахования». 67% респондентов «Альфастрахования» нашли вторую половину именно на работе.