Как правильно завести служебный роман

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Варвара Гранкова

«Вы проводите очень много времени на работе, не только работаете вместе, но и беседуете на сокровенные темы. Очень велик шанс, что у вас возникнут романтические отношения с коллегой», – объясняет Арт Маркман, профессор психологии и маркетинга из Университета Техаса в Остине. Исследования показывают, что мы склонны влюбляться в людей, близких по духу, говорит Николь Бейкер, доцент психологии в Университете Нью-Хейвена и автор статей об отношениях на работе. И чем больше вы знакомы с человеком, тем больше вероятность вашего влечения друг к другу, считает эксперт. Если у вас возникло романтическое чувство к коллеге, будьте осторожны. Вот несколько соображений, которые стоит принять во внимание.

Осознайте риски

Важно подумать о рисках – а их предостаточно. Не исключено, что отношения не заладятся и это заденет самолюбие одной или обеих сторон. Также возможны потенциальные конфликты интересов, которые трудно разрешить, говорит Маркман. Когда вы встречаетесь с коллегой, чьи интересы вы ставите на первое место – компании или человека?

Есть и репутационные риски. «Ваш профессионализм может быть поставлен под сомнение, – говорит Бейкер. – Особенно если люди не считают, что вы вступаете в отношения с чистыми намерениями». Некоторые могут заподозрить, что по отношению к партнеру у вас действует режим преференций или наоборот. «Роман с тем, кто выше вас в служебной иерархии, может служить дополнительным объяснением того, почему вы преуспеваете», – говорит Маркман.