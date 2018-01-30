Как жалобы на домогательства на работе разрушают карьеру женщин
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Женщинам-руководителям, заявившим о домогательствах на работе, чаще всего приходится увольняться из компании или даже уходить из отрасли; многие меняют профессию. Как показало одно из исследований, зарплата женщин, уволившихся после сексуальных домогательств, падает. По словам психолога из Вашингтона Кэти Сицман, у женщин, столкнувшихся с домогательствами на работе, часто проблемы со сном и аппетитом, у них падает самооценка и нет сил на поиск новой работы.
Месть по рекомендации
Многие жертвы домогательств заключают с бывшим работодателем соглашения о неразглашении и теряют право на выплаты в случае нарушения условий, говорят юристы. Однако замалчивание обстоятельств увольнения может затруднить поиск новой работы. Юрист из Katz, Marshall & Banks Дебра Кац, представляющая интересы жертв, отмечает, что добивается от бывших работодателей своих клиенток солидных компенсаций, включающих выходное пособие, консультации по поиску новой работы, тренинги и обязательство давать хорошие рекомендации. Рекомендация бывшего работодателя должна содержать убедительное объяснение, почему женщина-руководитель уволилась, подчеркивает партнер юридической фирмы Outten & Golden Венди Лазар.
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