У гендиректоров прибавится забот в 2018 году

Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Гендиректора в заботах

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Кибератаки, технологические прорывы и ужесточение конкуренции за талантливых сотрудников – самые острые проблемы для руководителей американских компаний в наступившем году. «Такое понятие, как легкий год для гендиректора, вообще исчезло», – говорит Джим Лори, только что отработавший первый полный год на высшей руководящей позиции в компании Stanley Black & Decker.

Усиление нагрузки на гендиректоров сопровождается массовой сменой руководства компаний, и иметь дело с этими острыми проблемами придется уже новому поколению лидеров.

Директор может все

По данным Liberum Research, в прошлому году ушли в отставку, на пенсию или были уволены 919 гендиректоров публичных североамериканских компаний – самый высокий показатель как минимум за 10 лет. Расчеты основаны на данных отчетности более чем 4000 публичных компаний из Северной Америки.

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